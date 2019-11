Nowy kodeks pracy 2020. Wyższa płaca minimalna, wyższy ZUS. Sprawdź, co zmieni się w 2020 roku

Od stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy kodeks pracy. Dziś rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy zmieniającej minimalne wynagrodzenie w strefie budżetowej. Wzrosną zarobki pracowników budżetówki, a przedsiębiorcy zapłacą wyższą składkę ZUS.

Zmiana kodeksu pracy. Rosną płace w budżetówce

Zmiana kodeksu pracy w 2020 roku poprawi sytuację doświadczonych pracowników strefy budżetowej. Rząd skierował dziś do parlamentu ustawę, która wprowadzi ważną nowelizację.

Nowe regulacje w kodeksie pracy mają obowiązywać od stycznia 2020 roku. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 złotych brutto, czyli 14,70 zł za godzinę. Po zmianie kodeksu pracy od 1 stycznia 2020 roku ma zostać podwyższona do 2600 brutto (16 za godzinę).

Zmiana kodeksu pracy. Wzrośnie ZUS dla przedsiębiorców

Nowy kodeks pracy mniej podoba się przedsiębiorcom, którzy odprowadzą do ZUS składki wyższe o 127 złotych, czyli prawie o 10 procent. To efekt wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które w 2020 roku ma poszybować z 4 765 złotych do 5 227 złotych. Podwyżki ZUS nie unikną osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i korzystające z preferencyjnego ZUS-u. Zapłacą o 150 złotych więcej.