Nowość w garażu Schetyny. Petru świetnie zarabia na doradztwie

Grzegorz Schetyna bogaci się w szalonym tempie. Przybyło mu 400 tys. oszczędności, inwestuje w mieszkania na wynajem, a w garażu... parkuje nowe BMW. Tymczasem u Ryszarda Petru piękne dochody pojawiły się dzięki własnej firmie i doradzaniu biznesowi.

Zaglądamy do nowych oświadczeń majątkowych liderów ugrupowań w Sejmie. Grzegorz Schetyna wykazał się wyjątkowym talentem do oszczędzania i inwestycji. Przy 173 tys. diety i uposażenia poselskiego w ciągu roku przybyło mu 400 tys. oszczędności. Obecnie poseł ma na koncie 755 tys. zł w gotówce. Z oświadczenia majątkowego wynika także, że inwestuje w zakup małych, niespełna 40-metrowych mieszkań na wynajem. Z najmu osiągnął 17 tys. złotych zysku. W kolejnych rubrykach czytamy, że szef PO stał się fanem BMW. Pozbył się Volvo, a w leasing wziął auto niemieckiej marki. To już drugie BMW w jego garażu.