Nowogrodzka. Seria spotkań w siedzibie PiS

Rozmowy, jak wynika z zebranych przed wejściem informacji, dotyczyły "Polski, Europy i wyborów" - podała obecna na miejscu reporterka TVN. Ok. godz. 14 na Nowogrodzkiej pojawił się minister zdrowia Łukasz Szumowski, a razem z nim jego zastępca Janusz Cieszyński.

Wybory 2020. Kiedy?

Nie ma pewności, kiedy i w jakiej formie odbędą się wybory prezydenckie. Opozycja proponuje, by przeprowadzić je później niż 28 czerwca, z kolei PiS stanowczo "trzyma się" tego terminu. Jasno wyrazili to we wspólnym oświadczeniu liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro.