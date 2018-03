Nowoczesna przygotowała prezenty dla kandydatów do KRS. To legitymacje partyjne

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Kamila Gasiuk-Pihowicz zgłosiła wniosek o przerwę, jednak był to jedynie pretekst do przeprowadzenia happeningu. Posłanka Nowoczesnej zaprezentowała 15 legitymacji partyjnych, które jej zdaniem minister Ziobro powinien wręczyć nominatom do KRS.

Nietypowe prezenty zaprezentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz (PAP/EPA)

- Dzięki nim przynajmniej będzie wiadomo, kto reprezentuje kogo w KRS. A 16 legitymacja może być dla pana Kukiza - też się przyda dla jasności sytuacji po tym "hołdzie lennym”, jaki jego ugrupowanie złożyło wczoraj PiS podczas komisji sprawiedliwości i praw człowieka - powiedziała z mównicy sejmowej, nawiązując do poparcia, którego Kukiz'15 udzieliło kandydatom partii rządzącej.

Do przyjęcia kandydatur zaproponowanych przez PiS potrzebna była większość 3/5 głosów (162 posłów), co oznaczało, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego potrzebuje głosów opozycji. Te zapewnili przedstawiciele Kukiz'15. W głosowaniu wzięło udział 269 posłów. Za wyborem opowiedziało się 267 z nich. Od głosu wstrzymało się dwóch niezrzeszonych posłów: Piotr Liroy-Marzec oraz Robert Winnicki. Parlamentarzyści PO, PSL i Nowoczesnej nie wzięli udziału w głosowaniu.