Nowoczesna chce legalizacji związków partnerskich. Partia przedstawiła swój projekt

Opublikowany projekt ustawy wprowadza związki partnerskie dla par jedno- i różnopłciowych, to główne założenia partii Nowoczesna. Nadaje również prawa partnerom do adopcji dziecka jednego z nich.

- Chcemy uszanować miłość dwóch kochających się osób, które do tej pory były niewidzialne dla państwa - przekonuje posłanka Monika Rosa. - Realizujemy przy tym konstytucyjne prawo każdej rodziny do ochrony i opieki Rzeczypospolitej Polskiej.

Według projektu, związek partnerski, to "powstały z woli partnerów związek dwóch pełnoletnich osób, o charakterze sformalizowanym i trwałym".

Partia zaznacza, że w ich ustawie, że wejście w związek partnerski to zobowiązanie się dwóch osób m.in. do wzajemnego szacunku i wspierania się. Ich prawa i obowiązki są równe.

"Chcemy żeby Polacy czuli się bezpiecznie w związkach partnerskich"

W rozmowie z PAP Monika Rosa zaznaczyła, że przygotowany przez Nowoczesną projekt ustawy wprowadza prawa „zbliżone do tych obowiązujących w małżeństwie”. Głównym wyjątkiem jest prawo do adopcji. - W naszym projekcie ustawy nie ma prawa do adopcji zewnętrznej dla związków partnerskich, natomiast jest możliwość przysposobienia dzieci partnera w związku już istniejącym – tłumaczy posłanka.