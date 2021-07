Nowi mieszkańcy poznańskiego zoo. Na świat przyszły pelikany

Agnieszka Mech, koordynatorka europejskiego programu ochrony pelikana kędzierzawego, wyjaśnia, że młode pelikany są co jakiś czas ważone. - Sprawdzamy przy okazji, czy dobrze się rozwijają. Muszą też zostać zaczipowane i zaobrączkowane. Zaraz potem maluch jest odkładany do gniazda, po kontroli opiekunowie opuszczają wyspę, a rodzice powracają do swojego pisklęcia - tłumaczy, cytowana przez "Gazetę Wyborczą".