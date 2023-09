"Nowe zasady fizyki". Słowa Putina z Władywostoku budzą niepokój

- Jeśli spojrzymy na sektor bezpieczeństwa, broń oparta na nowych zasadach fizycznych zagwarantuje bezpieczeństwo każdego kraju w najbliższej przyszłości. Dobrze to rozumiemy i pracujemy, aby to osiągnąć - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin podczas wtorkowego przemówienia na VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym (EEF) we Władywostoku.