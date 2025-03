Nowe ustalenia w sprawie śmierci Gene Hackmana. Nie znaleziono śladów

W domu Hackmana znaleziono również martwego psa. Początkowo błędnie zidentyfikowano go jako owczarka niemieckiego Beara, jednak okazało się, że to suczka Zinna. Joey Padilla, właściciel ośrodka opieki nad zwierzętami, potwierdził, że Zinna była blisko związana z Betsy Arakawą.

Biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe poinformowało, że zewnętrzna firma przeprowadziła inspekcję instalacji gazowych, która wykazała niewielki wyciek z kuchenki. Nie uznano go jednak za przyczynę śmierci pary. - Nie uważa się, by były czynnikiem przyczyniającym się do śmierci Gene Hackmana, Betsy Arakawy lub ich psa - potwierdza biuro szeryfa.