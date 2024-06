Nowe ugrupowanie Ardanowskiego i Sachajko. Potwierdzili i podali datę

Nowa siła w parlamencie?

Dopytywany, czy to oznacza, że nie będzie to nowa siła w parlamencie odpowiedział: "Będzie nową siłą w parlamencie, zobaczymy jak dużą. Miejmy nadzieję, że to będzie siła na tyle duża, jak klub, ale ważniejsi są ludzie - budowanie wspólnoty i gromadzenie ludzi wokół ważnych dla nich tematów".