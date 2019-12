Nowe przepisy. Ważna zmiana ws. jazdy "na suwak" i "korytarza życia"

6 grudnia wchodzą w życie istotne zmiany przepisów ruchu drogowego. Na drogach obowiązuje jazda "na suwak" i tworzenie "korytarza życia" dla służb ratunkowych. Za niestosowanie nowego prawa grożą mandaty.

Dotychczas jazda na tzw. suwak była wyłącznie elementem kultury - kierowca mógł ją stosować, ale nie musiał. 6 grudnia to się zmienia. Wchodzące w życie przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch sytuacjach: gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów, a także gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego.

Jazda "na suwak" i "korytarz życia". Nowe zasady

Policjanci apelują do kierowców o dokładne zapoznanie się z przepisami - zarówno jeśli chodzi o jazdę "na suwak", jak i tworzenie tzw. korytarza życia.

Przy jeździe "na suwak" pierwszeństwo mają kierowcy, którym kończy się pas. Najpierw wjeżdżają pojazdy z boku, a potem jedzie ten, który porusza się po głównym pasie. Ważne jest, aby kierujący, którzy z są boku, dojechali do samego końca swojego pasa, a nie próbowali zmieniać pas wcześniej.

Na trzypasmowej drodze auta na prawym pasie dojeżdżają maksymalnie do jego prawej krawędzi, kierowcy na środkowym - również do prawej, a kierowcy na lewym pasie - odbijają do lewej.