Nowe obostrzenia. Rząd podjął ważną decyzję. Będzie zakaz noszenia przyłbic

Zakaz noszenia przyłbic. Od kiedy?

Zakaz ma obowiązywać najpóźniej od początku przyszłego tygodnia. - Nowe przepisy to jest zapewne kwestia jutrzejszego dnia, kiedy to minister zdrowia Adam Niedzielski będzie ogłaszał nowe podejście do obostrzeń w ramach rozporządzenia epidemicznego - dodał Andrusiewicz.

Zakaz noszenia przyłbic. Obowiązkowe będą maseczki

Dotąd musieliśmy zasłaniać twarz czymkolwiek. Teraz jednak dojdzie do zmiany przepisów. Ma to pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Rządzący zwracają uwagę na to, że są różne mutacje COVID-19, które już dotarły do Polski i są bardziej zaraźliwe niż wcześniej. Dlatego należy skuteczniej chronić się przed zakażeniem i transmisją koronawirusa właśnie poprzez noszenie odpowiednich maseczek.