Nowe obostrzenia od 1 lutego. Godziny dla seniorów i otwarcie galerii jednymi z punktów

Nowe obostrzenia będą obowiązywały do 14 lutego. W porównaniu do wcześniejszych obostrzeń nastąpiły dwie istotne zmiany. Politycy zdecydowali, że od poniedziałku otwarte będą galerie handlowe. Do lamusa (przynajmniej na razie) odejdą również godziny dla seniorów.

Nowe obostrzenia w Polsce. Godziny dla seniorów usunięte. Otwarcie galerii handlowych od 1 lutego Źródło: Materiały WP , Fot: Klaudia Zawistowska