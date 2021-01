Nowe obostrzenia? Jest "najbardziej prawdopodobny scenariusz"

Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, powinniśmy być przygotowani na przedłużenie obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. "Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz" - przekazano.

Rząd rozważa przedłużenie wszystkich obowiązujących obecnie obostrzeń o kolejne - być może - dwa tygodnie. Drugi wariant dopuszcza powrót do szkół klas 1-3 oraz ewentualne otwarcie handlu.

Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że szkoły będą przygotowane do wznowienia stacjonarnego nauczania - o ile zapadnie taka decyzja. - Powrót do szkół zależy od tego, jak do wtorku, środy, będzie rozwijać się pandemia koronawirusa - stwierdził w rozmowie z PR1 minister.