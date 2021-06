Nowe koronawirusy u nietoperzy. Naukowcy potwierdzają

Należy zaznaczyć, że międzynarodowy zespół naukowców pod egidą WHO odbył podróż do Wuhan na początku 2021 roku. Eksperci ocenili, że najbardziej prawdopodobne jest to, że koronawirus przeszedł z naturalnego rezerwatu przez zwierzęcego pośrednika. Teorię o wycieku z laboratorium uznano za mało prawdopodobną. Drugiej tezie zaprzeczają również władze Chin.