WHO alarmuje. Europa szczepi zbyt mało ludzi. Pandemia może wrócić

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge odniósł się do danych dotyczących tempa szczepień na Starym Kontynencie. Wynika z nich, że dotychczas zaledwie 30 proc. Europejczyków zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką preparatów ochronnych przeciwko COVID-19. W jego ocenie to stanowczo za mało, by zapobiec jesiennemu nawrotowi pandemii.