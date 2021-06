Szczepienie dzieci. Polacy wzięli udział w badaniu

43 proc. Polaków jest zdecydowanie za szczepieniem dzieci. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do takiego samego badania, które przeprowadzono na początku maja. Na pytanie, czy zaszczepiłbyś swoje dziecko, odpowiedź "raczej tak" wybrało 19,2 proc. ankietowanych. W tym przypadku jest to spadek o 7,5 pkt proc.