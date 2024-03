Nowe informacje ws. F-16 dla Ukrainy. Piloci będą, gorzej z maszynami

Latem 12 ukraińskich pilotów ma być gotowych do lotów bojowych na samolotach F-16 po zakończeniu szkolenia w Danii, Wielkiej Brytanii i USA - poinformował w poniedziałek dziennik "New York Times". Jednak do tego czasu trafi na Ukrainę tylko sześć z 45 obiecanych przez europejskich sojuszników F-16. Poza tym ich wejście do akcji może opóźnić niedostosowana infrastruktura na lotniskach.