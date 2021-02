Nowe fakty ws. "króla kebabu". Pracownicy jego firm piszą do premiera

Zwany ”europejskim królem kebabu” Ömer A. to obywatel Niemiec tureckiego pochodzenia. Jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe. Został zatrzymany przez ABW 18 stycznia , a dzień później aresztowany na trzy miesiące. Razem z nim zarzuty usłyszało jeszcze 5 osób. Grupa miała narazić Skarb Państwa na 3 mln zł strat.

Zajęto konta czterech firm Ömera A.

Prokuratura zastosowała zasadę odpowiedzialności posiłkowej spółki Euro Döner Poland i spółek pokrewnych. W ramach zabezpieczenia majątkowego zablokowano konta tych podmiotów. To stało się podstawą wystąpienia pracowników zakładów w Zdunach i Kobiernie. W pismach do premiera i ministra sprawiedliwości proszą o zwolnieni za ich osobistym poręczeniem Ömera A. oraz o zdjęcie zabezpieczeń z rachunków bankowych. Ich zdaniem bez tego firmy upadną.

– Sytuacja jest dramatyczna, ponieważ zakończenie działalności przez spółki będzie się wiązało z utratą miejsc pracy, a obecnie zatrudnienie w spółkach znalazło ok. 600 osób. Tym bardziej dziwi, że zarzuty postawione jednemu ze wspólników prowadzą do skutków tak głęboko ingerujących w zasadę swobody gospodarczej. (…) Zarzuty postawiono osobom fizycznym , nie może to generować ujemnych skutków dla spółek oraz nas pracowników, czyli osób w żaden sposób nie powiązanych ze wspomnianymi osobami – napisali pracownicy.