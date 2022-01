Nowe fakty ws. COVID-19. Atakuje nie tylko płuca

Długotrwały COVID

"Nasze dane potwierdzają wczesną fazę wiremii", napisali naukowcy, odnosząc się do obecności wirusa we krwi, "która rozsiewa go po całym ciele po infekcji płuc". Wyniki badań mogą pomóc w wyjaśnieniu tzw. "długotrwałego COVID". Mowa o osobach, które długo po przechorowaniu koronawirusa wciąż cierpią na szereg problemów zdrowotnych.