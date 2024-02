Nowe fakty w sprawie policyjnego Black Hawka. Załoga wiedziała

Jak podaje RMF FM, eksperci zwracają uwagę, że piloci nie powinni uziemić maszynę i sprawdzić, co się stało. Doszło do uszkodzeń, które mogły wpłynąć na stan śmigłowca. Uszkodzony został co najmniej jeden płat wirnika śmigłowca, naprawy wymaga także część poszycia. Jak przekazał we wtorek w mediach społecznościowych Krzysztof Brejza, maszyna wymaga poważnej naprawy. "Koszt politycznego szpanu - pół roku operacyjnego wyłączenia śmigłowca i wymiana drogich uszkodzonych części" - napisał na X europoseł PO.