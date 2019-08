"Nowaja Gazieta": papież Franciszek chciałby przyjechać do Rosji prywatnie

Prywatna wizyta papieża Franciszka w Rosji? To nie takie proste. Potrzeba oficjalnego zaproszenia od Kremla i zgody cerkwi prawosławnej. Głowa Kościoła katolickiego wyraziła jednak chęć odwiedzenia kraju jako osoba prywatna - donosi rosyjska "Nowaja Gazieta".

Papież Franciszek spotkał się z rosyjską śpiewaczką operową Swietłaną Kasjan. Podczas ich rozmowy głowa Kościoła Katolickiego została zaproszona do Rosji i to zaproszenie przyjęła - podaje Polsat News, powołując się na "Nowaja Gazieta".

- Chciałbym odwiedzić Rosję. Jestem pewien, że do tego dojdzie. I wówczas obiecuję odwiedzić panią w pani domu. I koniecznie wtedy udam się do opery, by posłuchać pani śpiewu - powiedział, według gazety, papież Franciszek. Co więcej, miał mówić o podróży prywatnej.