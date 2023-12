Nowacka wylicza błędy. "Dzisiaj przestała być małopolską kurator"

- Czy nie wypadałoby? - dopytywał dziennikarz WP. - Miałam nieprzyjemność obserwować działania pani Nowak. Nie rozumiem trybu: "nie wypadało". Nie wypadało tak gnębić szkoły, jak gnębiła Nowak. Nie wypadało tak doduszać nauczycieli. Nie wypadało tak pogardzać uczniami. Nie wypadało tak upartyjniać szkoły. Nie wypadało tak wydatkować publicznych pieniędzy na filmy dotyczące szczepień. To jest to, co nie wypadało. Pani Nowak zachowywała się tak, jak się zachowywała. Dzisiaj przestała być małopolską kurator - stwierdziła Nowacka.