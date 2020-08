Nowa Zelandia. Jest wyrok dla sprawcy masakry w meczetach

Nowa Zelandia. Brenton Tarrant skazany

15 marca 2019 roku Brenton Tarrant wszedł z bronią do meczetu Al Noor w Christchurch i zaczął strzelać do zgromadzonych tam osób. Następnie udał się do centrum islamskiego w Linwood. Pochodzący z Australii mężczyzna zabił 51 osób, a do tego prowadził transmisję z zamachów na żywo w mediach społecznościowych.