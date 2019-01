Nowa wichura nadciąga nad Polskę. Na północy do 100 km/h i groźba "cofki"

Po nieco cieplejszym początku weekendu czeka nas ochłodzenie, a przede wszystkim bardzo silny wiatr. W górach oraz na Pomorzu znów powieje z prędkością do 100 km/h - ostrzegają synoptycy. Będzie też mocno padać.

Najsilniej wiać będzie nad Bałtykiem i w górach, ale w całym kraju porywy wiatru mogą sięgać 75 km/h (East News, Fot: Karolina Misztal/REPORTER)

Do poniedziałku pogodę w naszym kraju kształtować będzie głęboki i rozległy niż ze swoimi trzema centrami barycznymi "Donald”, "Eugen" i "Florenz”, które powoli znad Skandynawii przemieszczać się będą nad Morze Białe i Estonię. Niżowi towarzyszyć będą kolejne fronty atmosferyczne, które będą pogarszać nam pogodę.

W związku z dużą różnicą ciśnień w całym Polsce od niedzielnego popołudnia do poniedziałku wieczorem w całej Polsce wiać będzie bardzo silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 75 km/h.

Jeszcze mocniej powieje wysoko w górach oraz w pasie zachodniego i środkowego wybrzeża. Tam znów musimy spodziewać się potężnych podmuchów do 100 km/h.

Sztorm na Bałtyku - zagrożenie cofką

Uważajmy, bo w nocy na zachodnim wybrzeżu pojawi się sztorm do 8 st. Beauforta, a w poniedziałek na zachodnim i środkowym wybrzeżu jego moc wzrośnie do 8 -10 st. Beauforta.

Rozkołysany Bałtyk - wraz z porywistym, północno-zachodnim wiatrem - przy ujściu niektórych rzek może powodować zjawisko "cofki", co grozi lokalnymi podtopieniami i zalaniami - informują w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus.

Porywisty wiatr obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a podczas intensywniejszych opadów śniegu (głównie górach i na przedgórzu) powodował liczne zawieje i zamiecie śnieżne. Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje w prognozie wydanie alertów dla Polski zachodniej przed silnym wiatrem, a dla centrum i wschodu przed oblodzeniem.

Deszcz i śnieg z deszczem

Przemieszczające się przez obszar Polski kolejne fronty atmosferyczne przyniosą ze sobą także obfite opady. W całym kraju drogi będą śliskie. Termometry wskażą od 1-2 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju.

WP/Cumulus

W niedzielę do wieczora intensywnych opadów deszczu muszą spodziewać się mieszkańcy zachodniej i środkowej Polski (od Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmii po Dolny Śląsk Opolszczyznę, Śląsk i zachodnią część Małopolski), gdzie przez cały dzień spadnie od 4 do 8 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Natomiast w Sudetach, Beskidach i w Tatrach intensywniej popada śnieg, tam dopada do 5-10 cm świeżego śniegu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ulewy (do 5-10 litrów na metr kwadratowy powierzchni) wystąpią już niemal w całej Polsce. W górach i na przedgórzu spadnie od 7 do 13 cm (w Beskidach nawet do 20 cm) świeżego śniegu. Natomiast w poniedziałek nieco intensywniejsze, przelotne opady śniegu spodziewane są w południowo-wschodniej Polsce.

WP/Cumulus

W ciągu dnia w poniedziałek znów zrobi się chłodniej. Termometry przed południem na przeważającym obszarze kraju wskażą od 0 do 2 st. C, ale później - z godziny na godzinę - będzie coraz zimniej i wieczorem tylko na północnym zachodzie nie będzie mroźnie.