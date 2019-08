Nowa ustawa o lotach VIP-ów. Będzie można utajnić informacje

Nowa ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie miała ukrócić nadużywanie rządowych samolotów i śmigłowców przez polityków. Problem w tym, że po jej przyjęciu może się okazać, że nic się nie zmieni. Projekt zakłada bowiem możliwość utajnienia danych dotyczących przelotów.

Po aferze z lotami byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego PiS postanowił uchwalić ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Projekt powstał w błyskawicznym tempie . Jak wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej", jest on jednak niezbyt doskonały.

Prezydentowi mogą też zawsze towarzyszyć „członkowie rodziny ". W przypadku premiera i marszałków Sejmu i Senatu będzie to możliwe tylko wówczas, gdy" ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie".

"DGP" zwraca uwagę, że w projekcie ustawy zapisano wprost, czym jest "misja oficjalna". To lot "odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną przez te osoby funkcją". Gazeta przypomina, że marszałek Kuchciński poleciał do Przemyśla np. na "uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Rozwoju Badmintona". Czy była to misja oficjalna, czy też nie?