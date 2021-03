Nowa stolica Egiptu. Ależ miejsce wybrali! Zobacz, co zastąpi Kair

Wizja a realizacja

We znaki dała się również pandemia koronawirusa, która zahamowała proces szybkiej rozbudowy. Pierwsi urzędnicy do nowej stolicy mają przenieść się już w lipcu 2021 roku, a pierwsza faza budowy ukończona jest dopiero w 60 proc. Oficjalne otwarcie mimo to planowanie jest na koniec tego roku.