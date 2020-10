"Nowa Solidarność". Rafał Trzaskowski ogłosił datę startu ruchu obywatelskiego

Szczegółu dotyczące startu swojego nowego ruchu obywatelskiego Rafał Trzaskowski zaprezentował w mediach społecznościowych. Polityk w zapowiedzi nawiązał m.in. do sobotniego zwycięstwa 19-letniej Igi Świątek we French Open.

"W taki dzień jak dziś, kiedy cała Polska zjednoczyła się w radości z wygranej Igi kolejny raz uświadomiłem sobie, że wbrew temu, co słyszymy od lat jest wiele rzeczy, które nas łączy. Wiele spraw, na które patrzymy tak samo i wiele pragnień, pod którymi podpisaliby się wszyscy Polacy. Tak było 30 lat temu, kiedy zjednoczyliśmy się walcząc o wolną Polskę. I tak może być już niedługo. Musimy tylko uwierzyć, że to możliwe" - napisał wiceprzewodniczący PO na Facebooku.

"Właśnie dlatego, 17 października uruchamiamy wielki ruch, który pomaszeruje razem w kierunku poszukiwania tego, co łączy nas wszystkich. Dołączcie do ruchu i bądźcie z nami w przyszłą sobotę" - przekonuje we wpisie Rafał Trzaskowski.