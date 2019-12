Nowa Sól. Zmarł 20-latek zaatakowany nożem przez młodszego chłopaka

Atak nożownika w Nowej Soli. W szpitalu zmarł w czwartek 20-latek, który kilka dni wcześniej został ugodzony nożem. Podejrzanym w tej sprawie jest jego 19-letni znajomy, którego policja zatrzymała krótko po zdarzeniu, a sąd aresztował go na trzy miesiące.



20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Policja zaczęła szukać napastnika po tym, jak ustalono, że doszło do ataku. Okazało się, że 19-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali go w niedzielę rano. Podali, że napastnik był znany policji i ma bogatą kartotekę.