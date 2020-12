Nowa Sól. Nagłe "ozdrowienie" 16-latka, rodzinie odebrano zasiłek

Historia małżeństwa państwa Ziarko i ich dzieci: 16-letniego Mateusza i 12-letniej Julii została przedstawiona w programie "Interwencja" Polsatu. Rodzina na co dzień mieszka w Nowej Soli (województwo lubuskie). Mateusz - główny bohater reportażu to 16-letni chłopiec, który od urodzenia jest niepełnosprawny. Stracił on niedawno świadczenie pielęgnacyjne. Stwarza to ogromny problem finansowy jego rodzinie.