Nowa, mobilna strona główna WP

Wirtualna Polska wprowadziła nową stronę główną na urządzenia mobilne. Powiększono w niej zdjęcia i wyróżniono kolorystycznie część tytułów. Wyniki meczów i notowań walutowych dostępne są w czasie rzeczywistym. W dolnej części strony zaprojektowano sekcję przewijaną poziomo. Reklamodawcy zyskali również nowe formaty.

Widżety i nowe sekcje

Pojawiły się także widżety, dzięki którym zyskacie dostęp do wyników meczów i notowań walutowych na żywo. W dolnej części strony znajdziecie sekcję z najważniejszymi tematami dnia, które przewija się poziomo. Pomyśleliśmy o łatwiejszym dostępie do prognozy godzinowej, która jest teraz wyświetlana na oddzielnej warstwie. Pozwala to na szybki powrót do strony głównej.