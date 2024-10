Nowa forma używki. Krakowskie liceum alarmuje

"Zainteresowanie wśród młodzieży niepokojąco rośnie"

Problem zauważyło krakowskie liceum. "Gazeta Krakowska" cytuje list, który szkoła wystosowała, alarmując o nowej modzie. "To produkty zawierające nikotynę, przeznaczone do zażywania doustnego. Wkłada się je między dziąsło a wargę, co powoduje uwalnianie soli nikotyny i przenikanie jej do krwiobiegu w szybkim tempie" - czytamy.