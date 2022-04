Nowa akcja Szojgu. "Przywilej" ma zwiększyć poparcie Rosjan dla wojny

Z informacji pozyskanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy dwoje bliskich krewnych zmarłego żołnierza rosyjskiego będzie mogła bezpłatnie udać się do bazy wojskowej, by zidentyfikować zmarłego - wynika tak z rozkazu podpisanego przez Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej, do którego dotarły służby ukraińskie. "Jednym z wymaganych dokumentów podróży jest potwierdzenie wydane przez biuro wojskowe w celu identyfikacji" - precyzuje rozkaz Szojgu.