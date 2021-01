Novavax i J&J: południowoafrykański wariant koronawirusa osłabia działanie szczepionek

W piątek J&J podał, że średnia skuteczność jego szczepionki badana na trzech kontynentach wynosi 66 proc. , jednak w RPA jest to 57 proc., podczas gdy w USA wskaźnik jej efektywności sięga 72 proc.

Południowoafrykański wariant osłabia działanie szczepionek. "Inna epidemia"

Dane opublikowane przez Novavax i J&J budzą obawy co do skuteczności dopuszczonych już na rynek szczepionek firm Pfizer/BioNTech i Moderna w odniesieniu do południowoafrykańskiego wariantu - podkreśla Reuters.