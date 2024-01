Nosił koszulkę "J…PiS". Sąd zdecydował

"Z doświadczenia życiowego i słownika języka polskiego wiemy, że jest to słowo uznawane za wulgarne. Natomiast wulgaryzmy są słowami nieprzyzwoitymi i doprowadzają do wulgaryzacji całego języka polskiego. Nie chcemy chyba doprowadzić do sytuacji, w której bezprawiem odpowiadamy na bezprawie" – oświadczyła podczas uzasadnienia wyroku. Dodała, że używanie wulgaryzmów jest dzisiaj powszechnie osłuchane i wyświechtane. "Więc w jakim kierunku to wszystko dąży. Co będzie następne? Jeżeli taka agresja słowna i obrażanie kogoś staje się już normą, to ma oznaczać, że później będzie już agresja fizyczna. Takie kwestie przecież eskalują" – zauważyła.