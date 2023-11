Norwegowie narzekają. Polacy nie chcą już przyjeżdżać do pracy

Szczyt w 2011 roku

Dane norweskiego Urzędu Statystycznego pokazują, że po kryzysie finansowym w UE w 2008 roku imigracja zarobkowa do Norwegii wzrosła, osiągając swój szczyt w 2011 roku. Od tego czasu jednak liczba osób przyjeżdżających do pracy do Norwegii systematycznie spada.