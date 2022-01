Norwegia. Polacy uciekają zawiedzeni socjalnym rajem

Solidaritet to związek zawodowy w Norwegii zrzeszający kilka tysięcy tysięcy Polaków, Litwinów, Słowaków, a także Norwegów. "Decyzje o wyjeździe z Norwegii nie są łatwe i ludzie podejmują je indywidualne. Jednak rzeczywiście od pięciu lat ruch powrotny jest bardziej zauważalny, a wpływ na to może mieć jeszcze pandemia" - zauważa szef związku i socjolog Artur Kubik, jak zaznacza nie są to masowe powroty, ale zauważalne.