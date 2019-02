Norwegia. 40-letni Polak zatrzymany. Smarował kałem budynki w mieście

Ta sprawa przez wiele tygodni nie dawała spokoju norweskim policjantom. Ktoś odchodami smarował szyby, elewacje i czytniki kart budynków w Halden. W końcu stróżom prawa udało się schwytać sprawcę. Okazało się, że jest to Polak.

Policjanci zwrócili uwagę na ok. 40-letniego mężczyznę z plecakiem, który dziwnie się zachowywał. Postanowili go więc zatrzymać i wylegitymować. Podczas kontroli funkcjonariusze zajrzeli do jego torby. To, co zobaczyli, zmroziło ich. Plecak był pełen ludzkich odchodów.