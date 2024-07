Nominacja Trumpa w wyborach. Człowiek Andrzeja Dudy leci do USA

W środę ma być ogłoszone nazwisko wiceprezydenta, a w czwartek punkt kulminacyjny konwencji – oficjalne namaszczenie Trumpa jako kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich w USA. Będzie to trzeci raz, kiedy Republikanie wybiorą go na swojego kandydata, odkąd wszedł do polityki w 2015 roku.