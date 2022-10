Nocny ostrzał Nikopola. Na miasto spadł grad pocisków [RELACJA NA ŻYWO]

“Proszę w imię Boże o to, aby położyć kres okrutnemu szaleństwu wojny" - wezwał papież Franciszek w tekście opublikowanym w niedzielę przez włoski dziennik "La Stampa". Gazeta zamieściła fragment ukazującej się we Włoszech książki "Proszę was w imię Boże". Papież apeluje w niej o budowę pokoju i lepszego świata.

Papież zaznaczył: “Wojna na Ukrainie, która poruszyła sumienia miliony osób z centrum Zachodu, w obliczu okrutnej rzeczywistości tragedii humanitarnej, panującej od dawna w różnych krajach, ukazała nam nikczemność grozy wojennej”.





Przypomniał, że w minionym wieku w ciągu trzech dekad ludzkość dwukrotnie zmierzyła się z tragedią wojny światowej, a „wiele narodów potrzebowało dekad, by podnieść się z ruin gospodarczych i społecznych spowodowanych przez konflikty”.





“Dzisiaj jesteśmy świadkami trzeciej wojny światowej w kawałkach, które jednakże grożą tym, że mogą stać się coraz większe aż do osiągnięcia formy konfliktu globalnego” - ostrzegł Franciszek.





Następnie oświadczył: "Nie istnieje okoliczność, w której wojnę można uznać za sprawiedliwą”.