Nocny atak na Ukrainę. 28 rosyjskich dronów zostało zniszczonych

ISW podkreślił, że są to prawdopodobnie siły o niezbyt dużych zdolnościach bojowych - nie w pełni skompletowane i słabo zorganizowane. Niemniej, w ocenie think tanku, nawet takie zgrupowanie wojsk inwazyjnych spełni swoją rolę, ponieważ zmusi Ukraińców do rozciągnięcia sił wzdłuż linii frontu z myślą o zabezpieczeniu północnej granicy państwa.