Niż Kerstin uderzy w Polskę. Drastyczne pogorszenie pogody

Oczywiście jeśli mowa o niżu, to należy oczekiwać frontów, chmur i opadów, a te do czwartku w zasadzie w całym kraju przynosić będą dynamiczną i mocno zmienną aurę. Chmury przeplatać będą się z promieniami słońca i od czasu do czasu popada przelotny deszcz oraz przechodzić będą pojedyncze, lokalne burze.