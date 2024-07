Niż Ilse wpłynie na Polskę. Pogoda nas nie rozpieści

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu, około 25 st. C w centrum, do 29 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam od 18 do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu wiatr okresami silny, północno zachodni, w porywach do 60 km/h.