Niż Benjamin nadciąga nad Polskę zwiastując gwałtowne załamanie pogody. IMGW ostrzega

Niż Benjamin, nadciągający nad Polskę znad Morza Północnego, przyniesienie załamanie pogody. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla trzech województw. Zapowiadane są silne mrozy, duże opady śniegu oraz gołoledź.

Według meteorologów na terenie całego kraju może dojść do ogromnych opadów śniegu, a także śniegu z deszczem. Oprócz tego występować może porywisty wiatr, który może osiągnąć prędkość do 100 km/h. Szczególnie dotyczy to południowo-wschodniej części województwa małopolskiego.