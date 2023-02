Nitras na celowniku TVP. "Wiadomości" o "żenującym ataku"

Według Boreckiego "polityk PO nawet po fali krytyki dalej jest dumny ze swojego żenującego ataku, który udostępnia w internecie". - To zachowanie niegodne, zwłaszcza posła. Stąd wniosek do komisji etyki o ukaranie Sławomira Nitrasa, którego słowa mogły dotknąć wielu ludzi. Słowa posła PO są niebezpieczne, bo mogą prowadzić do wzmożenia szyderstw wobec osób otyłych, ostrzegają psychologowie - tłumaczył dziennikarz TVP.