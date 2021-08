Nirvana pozwana przez słynne dziecko. W tle zarzut o wykorzystywanie seksualne

Niravana pozwana. Spencer Elden na zdjęciu. Historia okładki

Okładka płyty "Nevermind" ukazała się we wrześniu 1991 roku. Jak doszło do tego, że zdjęcie, na którym widnieje 4-miesięczny Spencer Elden, trafiło do zespołu Nirvana? Historię zdradził kilka lat temu ojciec 30-latka.