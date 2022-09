Nikaragua. Kanał interoceaniczny łączący Atlantyk z Pacyfikiem. Historia Projektu Rozwojowego

W 2013 roku do dyskusji o projekcie dołączyły Chiny. Jak informowała wtedy Associaded Press, 13 czerwca ustawodawca Nikaragui przyznał chińskiej grupie HKND koncesję na budowę kanału oraz możliwość 50-letniego zarządzania inwestycją. Do 2022 roku nie doszło jednak do żadnych znaczących prac budowlanych. Wpływ miały na to między innymi trudności finansowe chińskiej firmy, która w 2018 roku zamknęła swoje oddziały znajdujące się w Chińskiej Republice Ludowej.