Nigdy tego nie rób przed snem. Nawyki, które niszczą zdrowy wypoczynek

Z fazy snu płytkiego do głębokiego przechodzimy cyklicznie. Powtarza się to mniej więcej od 4-5 razy w ciągu nocy. W fazie REM mózg jest nadal bardzo aktywny, więc nie wypoczywa. Kiedy nadejdzie faza snu NREM aktywność mózgu maleje, a my zapadamy w głęboki wypoczynek. Sami możemy wpływać na jakość naszego snu przed położeniem się do łóżka. Warto wyrobić kilka potrzebnych nawyków.