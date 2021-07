Chmura monstrum w USA. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Żywioł zniszczył już kilkaset domów, a kolejne 5 tys. jest zagrożonych. Ponad 2 tys. osób musiało opuścić swoje domy i udać się do prowizorycznych schronisk lub do rodziny i znajomych. Akcję gaśniczą utrudniają niezwykle niebezpieczne "chmury ognia", które tworzą się z powietrza ogrzanego nad pożarem do bardzo wysokiej temperatury. Unoszą one ze sobą pył i sadzę na wysokość do 10 kilometrów.