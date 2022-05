Niezwykłe odkrycie w Tarnowie. Na jego podstawie powstał sarkofag królowej Jadwigi na Wawelu

Odkryty w Tarnowie model to szkic rzeźbiarski - tzw. bozetto, wykonany z gipsu na drewnianej podstawie. Stanowił on wzór do stworzenia marmurowego sarkofagu znajdującego się w katedrze na Wawelu. Przedstawia, w formie 1:1, postać leżącej ze złożonymi do modlitwy rękami królowej Jadwigi, pod której stopami leży pies - symbol wierności. Sygnatura artysty umieszczona na rzeźbie potwierdziła przypuszczenia – została ona wykonana w Rzymie przez słynnego polskiego rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego w 1901 roku, rok przed powstaniem wawelskiego oryginału.