Nieznana historia Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Do ślubu mogło nie dojść

Kwaśniewski ma plan

Była para prezydencka to widać bardzo zgodne małżeństwo. W wolnym czasie lubią wyjeżdżać. Odpoczywają często nad wodą. Ale były prezydent ma dużo ambitniejsze plany. Okazuje się, że jego marzeniem jest rejs dookoła świata. I ma szansę go zrealizować. – Moim marzeniem jest rejs dookoła świata na różnych łódkach z przystankami. Już nawet żonę namówiłem – przyznał w lipcu w rozmowie z "Super Expressem". To będzie prawdziwa wyprawa życia.